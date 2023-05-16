Жилищное строительство в РФ в апреле упало на 14,3%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в апреле 2023 года составил 7 млн 128,4 тыс. кв. м, что на 14,3% меньше, чем в апреле 2022 года. Об этом говорится в опубликованных материалах Росстата.

За январь-апрель 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 4,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 36 млн 54 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в марте 2023 года в РФ ввели 8 млн 638,1 тыс. кв. м, что на 3,5% ниже показателя марта 2022 гола, в феврале 2023 года – 8 млн 276,8 тыс. кв. м жилья, что на 17,2% ниже показателя за февраль 2022 года. В январе жилищное строительство, напротив, существенно выросло – на 18%, до 12 млн 202,9 тыс. кв. м.

По итогам 2022 года было введено рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 млн 712,7 тыс. кв. м. жилья (рост на 11% к 2021 году) после 92,6 млн кв. м. (предыдущий рекорд) в 2021 году (рост к 2020 году тогда составил 12,7%).