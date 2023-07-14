Росстат отметил рост жилищного строительства в июне на 9,1%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в июне 2023 года составил 8 млн 884,5 тыс. кв. м, что на 9,1% больше, чем в июне 2022 года, сообщил Росстат.

За январь-июнь 2023 года жилищное строительство в стране сократилось на 0,9% в годовом измерении и составило 52 млн 120,4 тыс. кв. м.

В мае в стране ввели 7 млн 181, 9 тыс. кв. м, что на 4,5% больше, чем в мае 2022 года, в апреле - 7 млн 128,4 тыс. кв. м (снижение на 14,3% к апрелю 2022 года), в марте - 8 млн 638,1 тыс. кв. м (снижение на 3,5%), в феврале 2023 года - 8 млн 276,8 тыс. кв. м жилья (снижение 17,2%). В январе жилищное строительство, напротив, существенно выросло - на 18%, до 12 млн 202,9 тыс. кв. м.

По итогам 2022 года было введено рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 млн 712,7 тыс. кв. м. жилья (рост на 11% к 2021 году) после 92,6 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2021 году (рост к 2020 году тогда составил 12,7%).