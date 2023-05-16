Wells Fargo выплатит акционерам $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Wells Fargo & Co. договорился об урегулировании коллективного иска части акционеров, обвинивших руководство банка в предоставлении неверной информации о своих действиях после скандала с открытием фиктивных счетов клиентов.

По этому соглашению банк заплатит акционерам $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Скандал случился осенью 2016 года, когда стало известно о незаконных манипуляциях Wells Fargo в потребительском сегменте с целью завышения показателей продаж банковских продуктов и услуг. По итогам банк был оштрафован регуляторами на $3,7 млрд.

Несколько акционеров обвинили руководство банка в том, что оно неверно проинформировало их о мерах по улучшению качества управления и контроля рисков, предпринятых в ответ на нарушения. Менеджмент представил ситуацию в выгодном для себя свете, однако в 2020 году, когда вскрылось реальное положение дел, акции банка упали, и акционеры потерпели убытки.

"Wells Fargo предал доверие пенсионеров штата Род-Айленд и теперь справедливо столкнулся с последствиями", - заявил Джеймс Диосса, казначей штата, государственный фонд которого был одним из главных истцов.

Представитель банка отметила, что кредитная организация не согласна с обвинениями, однако довольна тем, что ситуацию удалось разрешить.