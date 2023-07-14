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Wells Fargo увеличил чистую прибыль во II квартале на две трети, выручку - на 21%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Wells Fargo & Co., один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2023 года сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне повысилась до $4,94 млрд, или $1,25 на акцию, по сравнению с $3,14 млрд, или $0,75 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $1,16 на акцию.

Квартальная выручка Wells Fargo увеличилась на 21%, до $20,53 млрд с $17,04 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне $20,11 млрд.

Чистый процентный доход банка в апреле-июне увеличился до $13,16 млрд (прогноз рынка - $10,16 млрд) с $10,2 млрд годом ранее, непроцентные доходы повысились до $7,37 млрд с $6,83 млрд.

Тем временем объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам взлетел в три раза и достиг $1,71 млрд.

"Сильный показатель чистого процентного дохода вызван повышением процентных ставок, - заявил главный исполнительный директор Wells Fargo Чарли Шарф. - Между тем резервы на убытки по кредитам ожидаемо выросли".

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня увеличился до 10,7% с 10,3% годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) выросла до 11,4% с 7,2%.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания потребителей и малого бизнеса в минувшем квартале повысилась на 11% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила $9,46 млрд. Доходы от ипотечного кредитования упали на 13%, от автокредитования - также на 13%, тогда как выручка в сегменте кредитных карт повысилась на 1%, а в сегменте кредитования на иные нужды - на 17%.

Подразделение, занимающееся обслуживанием корпоративных клиентов, увеличило выручку на 35%, до $3,37 млрд. Инвестиционное подразделение зафиксировало рост выручки на 30%, до $4,63 млрд. В сегменте управления состояниями показатель снизился на 2%, до $3,65 млрд.

Доход Wells Fargo от операций с активами с фиксированной доходностью вырос на 21% - до $1,13 млрд, от операций с акциями - взлетел на 57%, до $397 млн.

Акции Wells Fargo дорожают на 2,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании повысилась на 5,9%, до $162,3 млрд.

Wells Fargo США
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