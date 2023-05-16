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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Rakuten выпустит новых акций на $2,44 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Японская интернет-компания Rakuten Group планирует привлечь 332,18 млрд иен ($2,44 млрд) за счет эмиссии новых акций, говорится в ее пресс-релизе.

Rakuten выпустит до 546,9 млн бумаг, что соответствует 34% акций в обращении, и направит 188,3 млрд иен на финансирование дочерней Rakuten Mobile, включая 40 млрд иен на строительство базовых станций 4G и 5G.

Остальные средства Rakuten потратит на погашение долга.

Примерно 78,8 млн акций будут проданы управляющим компаниям, контролируемым семьей главного исполнительного директора Rakuten Хироси Микитани, а также компаниям CyberAgent и Tokyu Corp.

Остальные бумаги Rakuten разместит на открытом рынке. Цена предложения будет определена 24-29 мая.

Акции Rakuten подешевели на 5,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании уменьшилась на 24,3%.

Rakuten
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