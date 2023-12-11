Японская Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), заявил CNBC глава компании Хироси Микитани.

Работа над этой большой языковой моделью уже ведется.

По словам Микитани, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten - от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций - компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных.

"Такого набора данных нет ни у кого", - объяснил топ-менеджер.

Rakuten вначале намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной для других компаний.

В ближайшие пару месяцев Rakuten может сделать официальное заявление по этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.