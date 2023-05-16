Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"АвтоВАЗ" объявил рабочими субботы 20 и 27 мая для линии сборки Lada Vesta NG

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботы 20 и 27 мая рабочими для линии сборки автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"В предстоящие субботы - 20 и 27 мая - для линии сборки Lada Vesta NG предусмотрена работа в одну смену продолжительностью 12 часов для каждой. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим договором", - сказал Зайцев.

Он также подтвердил, что накануне в связи с отсутствием комплектующих на линии сборки Lada Vesta NG был объявлен простой на один день - 15 мая.

"АвтоВАЗ" 10 мая возобновил производство, приостановленное с 29 апреля по 9 мая включительно в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. Суббота 13 мая была рабочей для линий сборки Lada Granta и Niva.

Между тем, через две недели заводчане уйдут в единый оплачиваемый трехнедельный отпуск, дата начала которого из-за перебоев с поставками автокомпонентов была перенесена с 24 июля на 29 мая.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.

АвтоВАЗ Lada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли коллективный спрос

ЦБ пока не увидел перспективы "тотального обмена" заблокированными активами

ЦБ пока не увидел перспективы "тотального обмена" заблокированными активами

ЦБ предложил новое условие для разрешения на сделки с уходящими иностранцами

Акции "СПБ биржи" подорожали почти на 4% после публикации годового отчета по МСФО

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });