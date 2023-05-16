"АвтоВАЗ" объявил рабочими субботы 20 и 27 мая для линии сборки Lada Vesta NG

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботы 20 и 27 мая рабочими для линии сборки автомобилей Lada Vesta NG. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"В предстоящие субботы - 20 и 27 мая - для линии сборки Lada Vesta NG предусмотрена работа в одну смену продолжительностью 12 часов для каждой. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим договором", - сказал Зайцев.

Он также подтвердил, что накануне в связи с отсутствием комплектующих на линии сборки Lada Vesta NG был объявлен простой на один день - 15 мая.

"АвтоВАЗ" 10 мая возобновил производство, приостановленное с 29 апреля по 9 мая включительно в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. Суббота 13 мая была рабочей для линий сборки Lada Granta и Niva.

Между тем, через две недели заводчане уйдут в единый оплачиваемый трехнедельный отпуск, дата начала которого из-за перебоев с поставками автокомпонентов была перенесена с 24 июля на 29 мая.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.