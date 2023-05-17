Линии сборки Lada Granta и Niva на "АвтоВАЗе" будут работать в субботу 20 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу 20 мая рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva, сообщил "Интерфаксу" представитель независимого профсоюза работников автозавода "Единство" Леонид Емшанов.

"В субботу 20 мая для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 8-часовую смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим договором", - сказал Емшанов.

Ранее сообщалось, что для линии сборки Lada Vesta NG, которая была в простое 15 мая, будет организована работа в предстоящие субботы – 20 и 27 мая. Для каждого из дней предусмотрена работа в одну 12-часовую смену.

"АвтоВАЗ" 10 мая возобновил производство, приостановленное с 29 апреля по 9 мая включительно в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. Суббота 13 мая была рабочей для линий сборки Lada Granta и Niva.

Между тем через две недели заводчане уйдут в единый оплачиваемый трехнедельный отпуск, дата начала которого из-за перебоев с поставками автокомпонентов была перенесена с 24 июля на 29 мая.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.