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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Троценко редомицилировал свой аэропортовый бизнес в РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью "Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко", говорится в материалах управляющей компании САР.

Запись о внесении компании в реестр сделана 15 мая. Основной ее профиль связан с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре с названием T.S. Trans Siberia Co Limited. Последняя является собственником ООО "Новапорт холдинг", головной компании аэропортового бизнеса предпринимателя Романа Троценко.

"Новапорт", согласно данным сайта компании, владеет или управляет контрольными пакетами акций в 21 региональном аэропорте: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минеральных Водах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, Воронеже, Саранске, Белгороде, Нальчике, Пскове и грузовом терминале "Пулково" (Санкт-Петербург), а также миноритарным пакетом (49%) аэропорта Ставрополя.

Кроме того, через компанию "Аэропорты большой страны" (совместное предприятие с группой "Аэропорты регионов") "Новапорт" участвует в капитале аэропортов Благовещенска, Магадана, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и Элисты.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе, в качестве антисанкционной меры.

Калининградская область САР Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко Роман Троценко
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