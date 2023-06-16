Правительству поручено упростить редомициляцию, если ее блокируют за рубежом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Процедура перевода бизнеса в российскую юрисдикцию в специальные административные районы (САР) для случаев, когда "переезд" блокируется зарубежными юрисдикциями, должна быть упрощена до конца 2023 года, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"Прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве", - сказал он и уточнил, что сделать это нужно до декабря 2023 года.

Как это сделать, он не сказал.

В апреле 2023 года в Госдуму группа депутатов внесла законопроект, который разрешает создание новых российских организаций в форме международных компаний (МК) в САР при условии передачи им активов иностранных учредителей. В законопроекте этот механизм назван процедурой инкорпорации. В нем говорится, что учредителем создаваемой МК сможет стать иностранная структура, которая имела на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции и для которой редомициляция в САР "не предусмотрена или запрещена личным законом". Обязательное условие для инкорпорации: иностранный учредитель в течение года будет должен передать МК свои активы, имевшиеся на момент ее регистрации, но не менее чем на 800 млн рублей.

Также Путин в своем выступлении заявил, что до декабря 2023 года нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные структуры.

Ранее Минэкономразвития сообщало о разработке судебного механизма выплаты дивидендов и распределения прибыли напрямую в адрес российских владельцев отечественных компаний, в цепочке владения которыми есть иностранные холдинговые структуры.