"Коблик Групп" планирует приобрести оренбургский завод John Deere

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Коблик Групп" (Москва) намерена приобрести оренбургский завод John Deere, который приостановил работу из-за санкций, сообщила пресс-служба правительства региона.

Деятельность "Коблик Групп" на этой площадке обсудили губернатор Оренбуржья Денис Паслер и владелец "Коблик Групп" Егор Коблик.

По информации пресс-службы, "Коблик Групп" рассчитывает перезапустить производство на данном предприятии уже в текущем году. В планах компании – расширение линейки выпускаемой продукции. Так, на первом этапе в Оренбург планируется перевести производство прицепных машин, в последующем на площадке будут выпускать зерноперегрузчики, конвейерные сушилки.

"Промышленная площадка в Оренбурге откроет компании перспективы для расширения своей деятельности. Она имеет преимущества как с точки зрения логистики, так и сырьевой базы. Планируется инвестировать в производство сотни миллионов рублей и создать больше 200 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Паслера.

"Коблик Групп" – российская компания по производству оборудования для послеуборочной обработки – очистки, сушки, хранения – зерна, говорится на ее сайте.

Холдинг объединяет четыре машиностроительных завода в Воронеже, Смоленске и Минске, отмечается в сообщении пресс-службы администрации Оренбургской области.

Согласно ЕГРЮЛ, Коблику напрямую принадлежит ООО "Коблик Групп", также ему подконтрольны еще ряд юрлдиц, в их числе ООО "Воронежсельмаш", ООО "Зарайская кузница", ООО "Коблик-Металл" (Нижегородская область), ООО "Ромакс" и ООО "Сельмашсервис" (оба - Воронеж).

Американская Deere & Co., один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники, в 2019 году перевела из подмосковного Домодедово в Оренбуржье завод по сборке комбайнов, тракторов и строительной техники. Инвестиции в подготовку новой промплощадки составили 1,2 млрд рублей.