Deere получила $36 млн от продажи "Инсайту" лизингового актива в РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Продажа российского лизингового актива группе "Инсайт" Авета Миракяна принесла Deere & Co. $36 млн. Об этом сообщил американский производитель сельскохозяйственной техники в своем отчете за квартал, завершившийся 30 апреля.

Сделка, как сообщалось, была закрыта 7 марта, тогда ее параметры не раскрывались. По курсу ЦБ РФ на эту дату названная сумма соответствует 2,7 млрд рублей. После продажи ООО "Джон Дир Файнэншл" было переименовано в ООО "Флит Финанс".

Как говорится в отчете, по состоянию на конец января доступ к денежным средствам компании на сумму, эквивалентную $100 млн, был ограничен. Из документа следует, что права на заблокированные деньги Deere реализовала одновременно с продажей "дочки", но с каким дисконтом – не сообщается (в $36 млн результат этой части транзакции не входит).

Выручка "Джон Дир Файнэншл" в 2022 году составила 2,96 млрд рублей, чистая прибыль – 44 млн рублей. Помимо предприятий АПК, среди контрагентов российской "дочки" Deere – компании строительной, угледобывающей отрасли, лесопромышленного комплекса.

Согласно отчетности "Джон Дир Файнэншл", в рамках сделки между Deere и ООО "ИК "Инсайт" стороны заключили договор о передаче обязательств. Все права и обязательства по внутригрупповым договорам займа Deere передала "Инсайту". Сумма обязательств на дату подписания договора равнялась 17,3 млрд руб.