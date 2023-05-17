Brent подешевела до $74,88 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижение утром в среду после завершения предыдущей сессии в минусе.

К 8:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%), до $74,88 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,32 (0,4%), до $74,91 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,07 (0,1%), до $70,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,25 (0,4%), до $70,86 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику позднее в среду. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце. По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, подобный шаг, скорее всего, закрепит поддержку для котировок на уровне $70 за баррель - целевой цены для Штатов.

Кроме того, пополнением запасов США попытаются "успокоить" Саудовскую Аравию, которая, по всей видимости, была недовольна отсутствием покупательной активности со стороны Вашингтона в период, когда "массовый отток средств с банковских депозитов давал на это шанс", сказал Флинн.