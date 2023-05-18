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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Brent подешевела до $76,07 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара США.

К 18:21 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (1,16%) - до $76,07 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,78 (1,07%) - до $72,05 за баррель.

Трейдеры демонстрируют более осторожный подход после роста котировок накануне, особенно в отношении результатов переговоров о потолке государственного долга США, сказал MarketWatch старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

"Несмотря на недавние позитивные сигналы от ведущих представителей обеих сторон, ничего еще не решено, и страшная перспектива недостижения соглашения, нависшая над американской и глобальной экономиками, так и остается над ними", - считает он.

И индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,6%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Brent WTI США DXY
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