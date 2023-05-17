Индекс Nikkei 225 поднялся выше отметки в 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, рынок Японии уверенно растет на сильных статданных. Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,82%, превысив отметку в 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года.

Экономика Японии в первом квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные данные правительства страны. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со второго квартала 2022 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В четвертом квартале прошлого года японский ВВП не изменился.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии о промпроизводстве за март были пересмотрены с повышением. Объем промпроизводства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель снизился на 0,6% (предварительная оценка - минус 1,2%).

Акции Tokyo Electron прибавляют в цене 4% на торгах в среду, SoftBank Group - 4,9%, Advantest - 3,6%, Nintendo - 1,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group - 2,3%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,41% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,92%.

Статданные о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР, опубликованные накануне, оказались слабее прогнозов рынка, и инвесторы ждут от китайских властей новых мер поддержки экономики, отмечает Trading Economics.

Лидерами снижения на биржах материкового Китая в среду являются акции China Science Publishing (-10%), China Telecom (SPB: 728) (-4,9%), Ping An Insurance (-2,8%), а также Tianqi Lithium (-2,5%).

В Гонконге дешевеют акции Country Garden Services (-4,6%), Hansoh Pharmaceutical Group (-4,4%), Wuxi Biologics (-3,3%), Techtronic Industries (-3,26%). В то же время бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings прибавляют в цене 0,1%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - 1,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,5% в ходе торгов.

Стоимость бумаг LG Display выросла на 3,2% на сообщениях СМИ о том, что компания может начать поставки OLED-панелей для телевизоров Samsung Electronics.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,46%. Бумаги BHP Group подешевели на 0,57%, Rio Tinto - на 0,4%.