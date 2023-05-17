ВВП Японии в I квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экономика Японии в первом квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные правительства страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема ВВП на 0,1%.

В четвертом квартале 2022 года японский ВВП не изменился.

Темпы роста экономики страны в первом квартале были максимальными с апреля-июня 2022 года.

Потребительские расходы увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну. Инвестиции бизнеса выросли на 0,9% после падения на 0,7% в четвертом квартале, государственные расходы остались неизменными третий квартал подряд.

Объем японского экспорта в первом квартале снизился на 4,2%, импорта - на 2,3%.

Рост ВВП Японии в пересчете на годовые темпы в январе-марте составил 1,6% (-0,1% в четвертом квартале).

По итогам 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.