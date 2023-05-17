Некоторые руководители ФРС склоняются к паузе в цикле подъема ставки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы расходятся во мнениях о том, каким должен быть следующий шаг Федрезерва, поднявшего ставку уже на 500 базисных пунктов с марта прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас ставка находится на максимальном за 16 лет уровне 5-5,25% годовых, и рынок ждет, что на июньском заседании американский ЦБ может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила на мероприятии в Дублине, что ставка, по ее мнению, еще не достигла уровня, в достаточной мере ограничивающего экономическую активность, а инфляция в Штатах остается "упрямо высокой".

Местер хотела бы довести ставку до уровня, при котором следующим шагом ФРС могло бы стать в равной степени как ее повышение, так и снижение, сказала она.

"Я не думаю, что сейчас ставка именно на таком уровне, - отметила Местер. - У разных руководителей ФРС могут быть разные мнения, но лично мне необходимо больше свидетельств того, что инфляция продолжает замедляться".

Местер в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Руководители ФРБ Чикаго и Атланты Остан Гулсби и Рафаэль Бостик склоняются к тому, что Федрезерву следует оценить последствия ранее принятых мер, прежде чем продолжать ужесточение политики. Гулсби в этом году является голосующим членом FOMC.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который имеет право голоса в FOMC на постоянной основе, дал понять, что его устраивают текущие рыночные ожидания в отношении дальнейшего уровня ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок оценивает в 22% вероятность ее повышения в июне, по данным CME Group.

Уильямс отметил, что видит сигналы ослабления дисбалансов спроса и предложения в экономике, и это, по его мнению, должно помочь Федрезерву со временем вернуть инфляцию к 2%-й цели.

"Мы еще не подошли к цели, но мы постепенно движемся в верном направлении", - заявил он во вторник.

По словам Уильямса, Федрезерву следует внимательно оценивать, каким образом, его решения сказываются на экономике, а не привязываться к определенному направлению политики.