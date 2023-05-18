Глава ФРБ Далласа считает, что макростатистика пока не допускает отказа от повышения ставки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Опубликованная в последнее время статистика по американской экономике пока не служиат достаточным основанием для отказа от подъема ключевой процентной ставки на следующем заседании, заявила глава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Об этом сообщает CNBC.

"После повышения целевого диапазона ставки по федеральным кредитным средствам на десяти последних заседаниях Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) подряд мы добились определенного прогресса, - сказала она, выступая на мероприятии в Сан-Антонио. - Данные в ближайшие недели все еще могут показать, что пропуск (повышения ставки - ИФ) на заседании будет уместным. Но пока мы не достигли этой точки".

Логан является голосующим членом FOMC в этом году.

Федрезерв увеличил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае, до 5-5,25% годовых. Следующее заседание состоится 13-14 июня, и рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании в 26%, напоминает CNBC.

Глава ФРБ Далласа, как и ее коллеги из других региональных банков, заявила, что решение Федрезерва во многом зависит от новых данных об инфляции и безработице, которые будут опубликованы перед июньским заседанием.

При этом она добавила, что пока не видит желаемого эффекта от подъема ставки в общей сложности на 5 процентных пунктов с марта 2022 года.

"Мы пока не увидели того прогресса, который нам нужен. И путь до целевой инфляции в 2% все еще очень длинный", - сказала Логан.