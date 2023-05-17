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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

РФ в апреле стала лидером по импорту овощей и фруктов из Турции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - РФ в апреле импортировала из Турции свежих овощей и фруктов на $58,1 млн, что на четверть больше, чем год назад. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморья.

По ее данным, РФ стала главным импортером свежих турецких фруктов и овощей в прошлом месяце.

В тройку основных импортеров этой продукции также вошли Румыния и Украина. Поставки в Румынию выросли на 30%, до $35,1 млн, на Украину – на 40%, до $19,6 млн.

Всего в апреле Турция экспортировала 326 тыс. тонн свежих овощей и фруктов на $235,7 млн. Больше всего за рубеж было отгружено томатов – на $69,3 млн (рост на 16%).

Турция РФ
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