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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ в мае осталась основным импортером овощей и фруктов из Турции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - РФ в мае этого года сохранила позицию самого крупного покупателя овощей и фруктов из Турции.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхата Гюрюза, экспорт в РФ в мае вырос на 7%, до $85,9 млн.

В тройку основных импортеров этой продукции вошли Румыния и Украина. Поставки в Румынию увеличились на 90%, до $34 млн, на Украину - на 47%, до $26,5 млн.

По словам Гюрюза, экспорт свежих овощей и фруктов непосредственно из Средиземноморского региона Турции в мае поднялся на 36%, до $128 млн.

Всего в мае Турция экспортировала 334 876 тонн овощей и фруктов на $249,3 млн.

Турция
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