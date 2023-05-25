Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Ставки по ипотеке в США обновили максимум с начала марта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 19 мая, вырос до максимального уровня с начала марта, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,69%, увеличившись за неделю на 12 базисных пунктов.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 4,6% после падения на 5,7% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 5,4%.

"Ставки по ипотеке очень волатильны, а предложение по-прежнему недостаточное, и нам еще предстоит увидеть стабильное увеличение спроса на покупку жилья", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан, добавив, что во многих регионах страны предложение жилой недвижимости остается ограниченным.

США MBA Джоэл Кан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Экс-зампред Европарламента Кайли освобождена из-под домашнего ареста

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу

Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });