Ставки по ипотеке в США обновили максимум с начала марта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 19 мая, вырос до максимального уровня с начала марта, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,69%, увеличившись за неделю на 12 базисных пунктов.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 4,6% после падения на 5,7% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 5,4%.

"Ставки по ипотеке очень волатильны, а предложение по-прежнему недостаточное, и нам еще предстоит увидеть стабильное увеличение спроса на покупку жилья", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан, добавив, что во многих регионах страны предложение жилой недвижимости остается ограниченным.