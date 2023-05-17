РФ в мае вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия в мае достигла сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Ранее Новак заявлял, что РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сообщалось, что указанное добровольное сокращения добычи нефти РФ продлено до июня, а позднее - до конца года.

"Рынок сейчас в балансе", - сказал Новак в среду.

На совещании с членами правительства в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России по добровольному сокращению нефтедобычи направлены на поддержание определенной ценовой конъюнктуры на мировом рынке в диалоге с партнерами по ОПЕК+.