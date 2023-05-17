Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

РФ в мае вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия в мае достигла сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Ранее Новак заявлял, что РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сообщалось, что указанное добровольное сокращения добычи нефти РФ продлено до июня, а позднее - до конца года.

"Рынок сейчас в балансе", - сказал Новак в среду.

На совещании с членами правительства в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России по добровольному сокращению нефтедобычи направлены на поддержание определенной ценовой конъюнктуры на мировом рынке в диалоге с партнерами по ОПЕК+.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю

Золото потянулось к бирже. Обзор

Золото потянулось к бирже. Обзор

Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Доллар поднялся выше 81 руб. впервые с 28 апреля

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });