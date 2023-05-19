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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Новак и министр нефти Ирака подтвердили приверженность сокращению добычи в рамках ОПЕК+

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак и министр нефти Ирака Хайян Абдулгани обсудили по телефону сотрудничество в нефтегазовой отрасли, сообщило Министерство нефти Ирака.

"В ходе разговора его участники рассмотрели отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, особенно в нефтегазовом секторе, а также обсудили события на нефтяных рынках и вызовы, стоящие перед мировой экономикой", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили свою приверженность соглашению ОПЕК+, в том числе объявленному ранее добровольному сокращению добычи нефти.

"Вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность коллективных действий, сотрудничества и совместной солидарности нефтедобывающих стран ОПЕК+ в достижении баланса между спросом и предложением и стабильности мировых нефтяных рынков", - говорится в сообщении.

Россия ранее объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тысяч б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Позднее к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+, в том числе Ирак, который с 1 мая приступил к сокращению добычи на 211 тысяч б/с. Кроме него, также с начала месяца начали снижение нефтепроизводства Саудовская Аравия - на 500 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, ОАЭ - 144 тысячи б/с, Кувейт - 128 тысяч б/с, Алжир - 48 тысяч б/с, Оман - 40 тысяч б/с и Габон - 8 тысяч б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

Александр Новак Ирак ОПЕК Хайян Абдулгани
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