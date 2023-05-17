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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Рынок акций РФ в среду замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками и укрепления рубля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за выборочной фиксации прибыли игроками и укрепления рубля, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и выросла нефть (Brent превысила $76 за баррель). Динамика blue chips оказалась смешанной, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний, в аутсайдерах – бумаги металлургов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2634,48 пункта (+0,03%), индекс РТС – 1039,58 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,2%.

Доллар к 18:50 просел до 79,85 рубля (-0,55 рубля), днем курс поднимался до 81,06 руб./$1.

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