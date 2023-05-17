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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

"Система" провела делистинг с LSE

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" завершило процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи, сообщила корпорация.

"Глобальные депозитарные расписки корпорации исключены из официального списка FCA (Управление Великобритании по финансовому регулированию) и допуска к торгам на LSE с 17 мая 2023 года, 8:00 утра по лондонскому времени", - говорится в релизе АФК.

Также "Система" направила АО КБ "Ситибанк" уведомление о проведении автоматической конвертации ГДР в обыкновенные акции корпорации.

О намерении провести делистинг с LSE и прекратить действие программы ГДР АФК "Система" сообщила 13 апреля.

Тогда корпорация напоминала, что разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ на продолжение ее ГДР-программы действует вплоть до 13 мая 2023 года.

В связи с истечением этого срока корпорация "осуществляет действия по расторжению депозитарных соглашений и завершению делистинга на LSE", объясняла АФК "Система".

Free float АФК "Система" на LSE составлял 2,8%, на российских биржевых площадках – 29,4%.

После делистинга с LSE акции корпорации продолжают обращение на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

АФК «Система» LSE
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