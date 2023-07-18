Девелопер Etalon намерен провести делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group хочет обратиться в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) для отмены листинга глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщает пресс-служба группы.

Также девелопер намерен запросить у Лондонской фондовой биржи (LSE) отмену допуска GDR к торгам на основном рынке.

Делистинг на LSE вступит в силу в 8:00 (по лондонскому времени) 17 августа 2023 года, при этом 16 августа 2023 года станет последним днем для торгов GDR компании на Лондонской фондовой бирже.

Отмечается, что Etalon планирует продолжить листинг на регулируемом рынке Московской биржи.

Первичный листинг на LSE у GDR компании с 2011 года, с 2020 года бумаги также торгуются на МосБирже. Решение начать процедуру получения статуса первичного листинга в Москве совет директоров Etalon принял в мае этого года, для чего потребовалось зарегистрировать проспект существующих GDR в Банке России, что и было сделано в июле.

Аналитики "Газпромбанк инвестиций" отмечали ранее, что смена статуса листинга на первичный может свидетельствовать о первых шагах компании к редомициляции.

"В 2022-м многие российские компании с иностранной пропиской и размещенными за рубежом глобальными депозитарными расписками столкнулись с проблемами из-за ограничений на движение капитала. Такая ситуация затрудняет перевод денег между счетами, из-за чего многие компании отказываются от выплаты дивидендов. Обойти проблемы с регуляторными ограничениями может помочь редомициляция", - говорилось в их комментарии.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.