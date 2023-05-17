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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

РСХБ в I квартале заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 9,3 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в первом квартале получил чистую прибыль по РСБУ в размере 9,3 млрд рублей, говорится в отчетности крупнейшего кредитора АПК.

Данные за первый квартал прошлого года, когда все российские банки приостановили публикацию отчетности, РСХБ не приводит.

Чистые процентные доходы банка в январе-марте составили 26,9 млрд рублей. Расходы на резервы на возможные потери по ссудам составили 9,5 млрд рублей.

Активы банка в первом квартале выросли на 5% до 45 трлн рублей.

Кредитный портфель увеличился на 4,6% до 3,5 трлн рублей.

Средства клиентов увеличились на 11%, составив 3,9 трлн рублей.

РСХБ на 100% принадлежит Росимуществу, входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.

Россельхозбанк
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