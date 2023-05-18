Квартальная чистая прибыль РСХБ по МСФО вдвое превысила показатель за весь 2022 год

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО составила 10,9 млрд рублей и более чем в два раза превысила результат за весь прошлый год (5 млрд рублей), говорится в сообщении банка.

Активы РСХБ в январе-марте выросли на 5% и составили 4,474 трлн рублей.

Финансовые показатели за первый квартал 2022 года банк не раскрывал.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос 2,1% и составил 3,484 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 3,1%, до 2,910 трлн рублей. Объем кредитов сельхозпроизводителям превысил 193 млрд руб., что на 17% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом объем выдач льготных кредитов агропромышленного комплекса составил 118 млрд рублей, что на 26% больше показателя за первый квартал 2022 года.

Розничный кредитный портфель с начала года уменьшился на 2,8% и составил 573,2 млрд рублей. Это было обусловлено консервативной риск-политикой и приоритетом финансовой поддержки АПК, отметили в банке. Ипотечные кредиты снизились на 3,5% и составили 389 млрд рублей, потребительские кредиты снизились на 6,3% и составили 174,2 млрд рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов в I квартале выросли на 9,3% и составили 3,676 трлн руб. Средства юридических лиц (включая госорганы) увеличились на 17,1% и составили 1,990 трлн рублей. Средства юридических лиц (кроме средств госорганов власти) увеличились 11,7% и составили 1,556 трлн рублей. Депозиты и текущие счета населения выросли с начала года на 1,4% до 1,686 трлн рублей.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 марта 2023 года составило 95%.

Чистые процентные доходы в первом квартале составили 29,7 млрд рублей. Объем чистого комиссионного дохода составил 4,6 млрд рублей.

Чистая процентная маржа РСХБ показала устойчивую тенденцию к восстановлению после скачка рыночных ставок в 2022 году и с начала года выросла на 0,7 п.п. - до 2,6%. Отношение операционных расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) за январь-март составило 50%.

Размер собственного капитала по МСФО за январь-март составил 290,9 млрд рублей, увеличившись за квартал на 4,2%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли, отметили в РСХБ. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2023 составил 14,6%.

"Докапитализацию (в 2023 году - ИФ) не планируем (...) Чистая прибыль зарабатывается, нам достаточно имеющегося капитала для развития", - сказал первый зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин в ходе телефонной конференции.

Он также сообщил, что на данный момент банк отключен от системы международных расчетов SWIFT, но продолжает работать над решением этой проблемы. "Банк не проводит сейчас международных расчетов фактически, потому что у банка нет SWIFT... Ищем пути, но, повторюсь, что главный путь - возвращение SWIFT", - отметил Лёвин.

РСХБ в отличие от других крупных российских госбанков не находится под санкциями США и ЕС, однако он отключен от системы международных расчетов SWIFT. Переподключение к SWIFT было одним из требований российской стороны в рамках "зерновой" сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией. Соглашение предусматривает создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, в марте 2023 года - на 60 дней и в мае - еще на два месяца.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.