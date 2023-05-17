Альфа-банк в I квартале получил 27 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Альфа-банк в первом квартале 2023 года получил 26,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации.

Расходы на резервы в январе-марте 2023 года составили 24,6 млрд рублей.

Финансовые результаты за первый квартал 2022 года банк не раскрывает.

При этом кредитная организация отметила, что качество кредитного портфеля остается на высоком уровне, чистые расходы на создание резервов снижаются относительно I квартала прошлого года.

Прибыль в январе-марте текущего года показали все направления банка, включая розничный, малый, средний бизнес, а также крупный корпоративный бизнес, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банковской группы на уровне холдинговой компании в I квартале 2023 года по МСФО достигла 38 млрд рублей, отмечает банк.

Чистые процентные доходы Альфа-банка по РСБУ до вычета резервов в январе-марте текущего года составили 65,8 млрд рублей, после резервов - 41,2 млрд рублей.

Чистые расходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в I квартале составили 37,5 млрд рублей.

Операционные расходы банка в январе-марте текущего года достигли 48,2 млрд рублей.

Активы на 31 марта 2023 года составили 5,647 трлн рублей, сократившись с начала года на 2,9%.

Кредитный портфель после вычета резервов в I квартале текущего года вырос на 6,4% – до 4,399 трлн рублей. Банк отмечает, что рост наблюдается как в розничном, так и корпоративном портфеле.

Средства клиентов на 31 марта 2023 года достигли 4,742 трлн рублей, сократившись за первый квартал на 4%.

Собственные средства банка в I квартале 2023 года выросли на 2% – до 580,9 млрд рублей.

Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) банка на 31 марта 2023 года составил 14,57%, Н1.1 - 10,85%, Н1.2 - 12,12%.

Ранее сообщалось, что Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее.