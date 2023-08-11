Альфа-банк в I полугодии получил чистую прибыль по РСБУ в сумме 52,2 млрд руб.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Альфа-банк в первом полугодии 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 52,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает.

"Несмотря на вызовы первой половины 2022 года и разовый убыток, банк существенно усилил свои рыночные позиции по размеру совокупных активов и капитала", - говорится в пресс-релизе банка.

Чистые процентные доходы Альфа-банка в январе-июне составили 145,7 млрд рублей (по данным банка, рост составил 84% год к году), чистые комиссионные доходы - 81,6 млрд рублей (рост на 13% год к году), расходы на резервы под ожидаемые кредитные убытки - 55,7 млрд рублей, резервы по прочим потерям - 37,1 млрд рублей.

Активы Альфа-банка за полугодие выросли на 7%, до 6,2 трлн рублей, в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%. Объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 21%, в том числе в кредитовании малого и среднего бизнеса на 35% и 22% соответственно. Портфель розничных кредитов увеличился на 13%, в том числе благодаря продолжающемуся росту ипотечного портфеля на 14%. Качество кредитного портфеля находится на стабильно высоком уровне.

Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 7% за счет увеличения объема средств физических лиц на 15%.

Число розничных клиентов Альфа-банка выросло на 9% - до 27,9 млн человек.