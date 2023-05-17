Газпромбанк в I квартале получил 51,7 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) в первом квартале 2023 года получил 51,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

Данные за аналогичный период 2022 года банк, как и другие кредитные организации, не раскрывает.

Ранее сообщалось, что ГПБ в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ в 10,5 раза – до 9,1 млрд рублей. Расходы банка на создание резервов в 2022 году выросли в 5,5 раза – до 111,9 млрд рублей.

Расходы ГПБ на создание резервов в I квартале 2023 года составили 4,7 млрд рублей.

Чистые процентные доходы до вычета резервов в январе-марте текущего года составили 83,0 млрд рублей, после резервов – 78,3 млрд рублей.

Операционные расходы банка в I квартале 2023 года составили 35,7 млрд рублей.

Активы на 31 марта 2023 года достигли 12,697 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,5%.

Кредитный портфель после вычета резервов в I квартале текущего года вырос на 4,8% – до 8,221 трлн рублей.

Средства клиентов на 31 марта 2023 года достигли 10,897 трлн рублей, увеличившись за первый квартал на 2,7%.

Собственные средства банка в I квартале 2023 года выросли на 6% – до 895,9 млрд рублей.

Достаточность собственных средств (Н1.0) банка на 31 марта 2023 года составила 9,7% (норматив - 8%), базового (Н1.1) - 6,3% (норматив - 4,5%), основного (Н1.2) - 8,25% (норматив - 6%).