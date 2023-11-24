Газпромбанк за 9 месяцев получил 179,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) за 9 месяцев 2023 года получил 179,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации.

Чистая прибыль банка в I полугодии текущего года составила 114,6 млрд рублей. Таким образом, в III квартале 2023 года банк получил 64,8 млрд рублей чистой прибыли.

Банк в I квартале 2023 года получил 51,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, во II квартале - почти 63 млрд рублей прибыли.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 16,9 млрд рублей, в III квартале - 10,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 276,3 млрд рублей (в III квартале - 107,6 млрд рублей), после резервов - 259,4 млрд рублей (в III квартале - 97,4 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 14,901 трлн рублей, увеличившись с начала года на 20,2%, в III квартале - на 8,8%.

Кредитный портфель после вычета резервов за 9 месяцев 2023 года вырос на 22,1% - до 9,581 трлн рублей. Этот показатель в III квартале вырос на 9,4%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года увеличились на 17,0% - до 11,419 трлн рублей, в III квартале - на 7,2%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 1,018 трлн рублей, увеличившись с начала года на 20,5%. В III квартале они выросли на 6,2%.