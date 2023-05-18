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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Sinopec может войти в проект по выпуску полиэтилена в Казахстане наравне с "СИБУРом"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "КазМунайГаз" (КМГ) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали соглашение о принципах в отношении совместной реализации проекта по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана, сообщила пресс-служба КМГ.

Соглашение подписано 18 мая в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР.

"Документ предполагает вхождение Sinopec в проект в качестве полноправного партнера наравне с "СИБУРом". В рамках вхождения Sinopec в будущем стороны подпишут договор о покупке долей участия и другие обязывающие документы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие окончательного инвестиционного решения (FID) участниками проекта ожидается в 2024 году.

"Уверен, успешный опыт Sinopec в проектировании, строительстве и эксплуатации подобных технологически сложных объектов нефтехимии положительно повлияет на наш проект, а также повысит инвестиционную привлекательность нефтегазохимической отрасли Казахстана", - сказал через пресс-службу председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Предполагается, что вхождение Sinopec в качестве равноправного партнера позволит использовать технологии и экспертизу компании в области строительства объектов нефтехимии, а также в будущем организовать сбыт готовой продукции на территории Китая.

В ноябре 2022 года госфонд "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "СИБУР Холдинг" и участники компаний-операторов нефтегазохимических проектов "Полипропилен" и "Полиэтилен" подписали основные документы по созданию совместных предприятий на базе "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI Inc., проект "Полипропилен") и ТОО "Силлено" (проект "Полиэтилен"). Стороны определили условия партнерства в СП, находящихся на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау, в частности инвестирование в проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, а также порядок реализации готовой продукции предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Доля "СИБУРа" в каждом СП - 40%. Завод по производству полипропилена KPI Inc. был запущен в начале ноября 2022 года, с тех пор поэтапно наращивает производство.

Sinopec Атырау КазМунайГаз Казахстан СИБУР Китай
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