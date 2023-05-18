Российская "дочка" Cargill по выпуску кормов в 2022 году увеличила выручку на 27%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Компания "Провими", российская "дочка" Cargill по производству кормов для животных, в 2022 году получила выручку в 16,7 млрд рублей, что на 27,4% больше, чем в 2021 году (13,1 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 1,1 млрд рублей с 257,8 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль достигла 756,1 млн рублей против 118,3 млн рублей соответственно.

Производство кормов организовано в Ростовской области.

Американская Cargill приобрела Provimi в 2011 году. Сумма сделки составила $2,1 млрд.

Cargill также занимается в РФ производством крахмала в Тульской области.

В марте прошлого года компания заявила, что прекращает инвестиции в РФ. Ее предприятия продолжат работу. В марте этого года Cargill уведомила Минсельхоз о том, что с 1 июля прекратит экспорт российского зерна.

Согласно отчетности, в 2022 году выручка ООО "Каргилл" составила 129,2 млрд рублей против 117,8 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль 7,4 млрд рублей против 4,3 млрд рублей.