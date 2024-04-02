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Российская "дочка" Cargill по производству крахмала в 2023 г. увеличила прибыль почти в 2 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Каргилл" (Тульская область), российская "дочка" Cargill по производству крахмала, в 2023 году получила 15,32 млрд рублей чистой прибыли, что почти в два раза больше, чем в 2022 году (7,42 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

В то же время выручка снизилась до 113,986 млрд рублей со 129,226 млрд рублей в 2022 году. В том числе выручка от реализации готовой продукции сократилась до 78,272 млрд рублей с 87,05 млрд рублей годом ранее.

Себестоимость готовой продукции снизилась до 53,247 млрд рублей с 64,639 млрд рублей в 2022 году.

Cargill также занимается производством кормов для животных в Ростовской области (ООО "Провими").

Компания входила в число крупных экспортеров российского зерна, но с 1 июля 2023 года закрыла этот бизнес. Cargill также заявляла о прекращении инвестиций в РФ.

Cargill Каргилл Тульская область
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