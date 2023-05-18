Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,5% в начале торгов четверга

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций начались ростом цен blue chips на фоне улучшения настроений на внешних площадках в ожидании решения вопроса с потолком госдолга США. Дорожают бумаги "Роснефти" и бумаги Сбербанка после публикации квартального отчета по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 2648,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1040,26 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал на 31 копейку до 80,18 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,6%), АФК "Система" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,4%), ВТБ (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "НЛМК" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,1% "префы"), "Яндекса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Северстали" (+0,2%).

Сбербанк в I квартале получил 357,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что превысило консенсус-прогноз на уровне 343,3 млрд руб.

Также подорожали акции банка "Санкт-Петербург" (+3,8%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль банка в I квартале составила 14,6 млрд руб.

Подешевели акции "РусГидро" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций в среднесрочной перспективе можно ожидать дельнейшего роста - дополнительную поддержку способна оказать ликвидность от реинвестирования дивидендов локальных компаний. При этом бумаги банков могут показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи. В США, скорее всего, инициативу в своих руках сохранят "быки", поскольку исход переговоров по потолку госдолга всем очевиден - стороны договорятся, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии.

День богат на корпоративные события. Прежде всего, состоится совет директоров "Сургутнефтегаза", где в повестке дня значится вопрос о рекомендациях по дивидендам. По оценкам аналитиков ПСБ, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 рубля на акцию. Также пройдет совет директоров "Сегежи групп" - здесь менеджмент может рекомендовать не производить выплаты. Аналогичные ожидания по акциям ПАО "Группа Черкизово" - компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года, полагают аналитики ПСБ.

Накануне состоялся совет директоров "Мосэнерго", где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако решение пока не было опубликовано.

В США в среду индексы акций выросли на 1,2-1,3%, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Маккарти после встречи с президентом США заявил журналистам, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года - до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были минимальными за это время. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 3%.

Импорт в прошлом месяце сократился на 2,3% - до 8,721 трлн иен. Это первое падение показателя с января 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз после роста накануне. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $76,68 за баррель (+2,7% в среду), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $72,54 за баррель (+2,8% накануне).

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.