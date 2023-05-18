Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи более чем за год

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост на фоне улучшения настроений на внешних площадках в ожидании решения вопроса по потолку госдолга США; индекс МосБиржи поднялся в район 2660 пунктов, обновив максимум более чем за год во главе с бумагами финансовых компаний. Во втором эшелоне раллируют акции "Башнефти" на новостях о рекомендованных дивидендах за 2022 год.

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2656,75 пункта (+0,9%, максимум дня - 2658,57 пункта - пик с начала апреля 2022 года), индекс РТС - 1042,21 пункта (+0,3%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 80,3 рубля (+0,44 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,1%), расписки TCS Group (+1,9%), бумаги "Роснефти" (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "Интер РАО" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +2,1% "префы"), "Норникеля" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1%), UC Rusal (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Сбербанк в I квартале получил 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило консенсус-прогноз на уровне 343,3 млрд руб.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+28,8% и +24,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+14,2%), "Башнефти" (+10,3% и +14% "префы", объем торгов "префами" превысил 2,031 млрд рублей), "Самараэнерго" (+9,6% и +7,3% "префы"), банка "Кузнецкий" (+8%).

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Годовое собрание в заочной форме запланировано на 21 июня.

Также подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+2,2%) на фоне квартального отчета: чистая прибыль банка в I квартале составила 14,6 млрд руб.

Подешевели акции "ТГК-14" (-13%), "Саратовэнерго" (-8,6% и -6,2% "префы"), "Соллерса" (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,54 млрд рублей (из них 5,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,87 млрд рублей на бумаги ВТБ).

Мнение экспертов

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в четверг позитивный: нефть хоть и корректируется вниз, но сохраняет солидный прирост предыдущего дня, рынки Азии выросли, в Японии наблюдается мощный подъем "полупроводниковых" акций на ожиданиях волны инвестиций. В США продолжают поступать позитивные сигналы по переговорам о потолке госдолга. Лишь повестка саммита G7 оставляет некоторые тревожные ощущения, так как будут обсуждаться вопросы взаимоотношений КНР и РФ, отмечает аналитик.

Рубль в утренние часы ослаб, но поводы для его укрепления сохраняются, как в виде спроса экспортеров под уплату налогов, так и валютные поступления от продажи нефти, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций в среднесрочной перспективе можно ожидать дельнейшего роста - дополнительную поддержку способна оказать ликвидность от реинвестирования дивидендов локальных компаний. При этом бумаги банков могут показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи. В США, скорее всего, инициативу в своих руках сохранят "быки", поскольку исход переговоров по потолку госдолга всем очевиден - стороны договорятся, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в первой половине дня будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов с попыткой преодоления его верней границы к завершению основной торговой сессии.

День богат на корпоративные события. Прежде всего, состоится совет директоров "Сургутнефтегаза", где в повестке дня значится вопрос о рекомендациях по дивидендам. По оценкам аналитиков ПСБ, дивиденд по привилегированным акциям может составить 4,5 руб. на акцию. Также пройдет совет директоров "Сегежи групп" - здесь менеджмент может рекомендовать не производить выплаты. Аналогичные ожидания по акциям ПАО "Группа Черкизово" - компания решит не платить дивиденды по итогам 2022 года, полагают аналитики ПСБ.

Накануне состоялся совет директоров "Мосэнерго", где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако решение пока не было опубликовано.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций оказывают дивидендные ожидания - инвесторы ждут новостей от Сбербанка и других крупных эмитентов ("ФосАгро", "Сургутнефтегаз", "Акрон", "Сегежа Групп", ПАО "Группа Черкизово").

"Российский банковский сектор чувствует себя весьма уверенно, что провоцирует дивидендные ожидания, которые в случае с такими крупными эмитентами как Сбербанк важны для динамики всего рынка", - считает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI поднимались к краткосрочным сопротивлениям $77,5 долл. и $73,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) благодаря надеждам на достижение соглашения в вопросе потолка госдолга в США, а также в ожидании начала покупок нефти в стратегические резервы США этим летом. Отчет Минэнерго США при этом свидетельствовал о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,04 млн баррелей против прогнозов сокращения на 920 тыс. баррелей, отмечает Кожухова.

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций выросли на 1,2-1,3%, инвесторы оценивали ход переговоров по госдолгу США, а также статистику по рынку жилья и корпоративные новости.

Встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса во вторник позволила сторонам несколько продвинуться в обсуждении потолка госдолга, однако соглашение пока не достигнуто. Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти оценили перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом.

"Я уверен, что у нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - сказал Байден в среду в ходе выступления в Белом доме. Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Заявления Байдена были сделаны перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Маккарти после встречи с президентом США заявил журналистам, что "сделку, возможно, удастся заключить к концу недели".

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), растут Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,5-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года - до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были минимальными за это время. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 3%.

Импорт в прошлом месяце сократился на 2,3% - до 8,721 трлн иен. Это первое падение показателя с января 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,85 за баррель (-0,1% и +2,7% в среду), июньская цена WTI - $72,71 за баррель (-0,1% и +2,8% накануне).

Поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает Market Watch.

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей.