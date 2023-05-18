EasyJet сократил полугодовой доналоговый убыток на четверть

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в первом полугодии 2023 финансового года (завершилось 31 марта) сократил доналоговый убыток на четверть на фоне повышения выручки на 80% благодаря росту цен и загруженности рейсов.

Доналоговый убыток компании за отчетное полугодие составил 415 млн фунтов ($518 млн) против 557 млн фунтов годом ранее.

Скорректированный убыток сократился до 411 млн фунтов с 545 млн фунтов. В апреле авиаперевозчик прогнозировал, что этот показатель будет находиться в диапазоне 405-425 млн фунтов.

Выручка в первом финполугодии выросла почти на 80% и достигла 2,689 млрд фунтов против 1,498 млрд фунтов годом ранее. При этом доходы в сфере пассажирских перевозок повысились на 78% - до 1,75 млрд фунтов. Выручка в расчете на пассажироместо (RPS) увеличилась на 42%.

Авиакомпания за шесть месяцев перевезла 33,1 млн пассажиров, что на 41% больше, чем за тот же период годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 87,5% с 77,3%.

EasyJet ожидает повышения RPS в третьем финквартале на 20%.

Авиакомпания сообщила также, что на третий финквартал распродано уже 73% посадочных мест, на четвертый - 36%. Это незначительно лучше показателей на ту же дату годом ранее.

По данным на 31 марта, флот компании состоял из 328 самолетов по сравнению с 320 лайнеров шестью месяцами ранее.

С начала 2023 года капитализация easyJet выросла более чем на 59% (до 3,8 млрд фунтов стерлингов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,2% за этот период.