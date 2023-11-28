Лоукостер easyJet вернулся к доналоговой прибыли в 2023 финансовом году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc получил доналоговую прибыль в 2023 финансовом году, увеличил выручку и возобновил выплату дивидендов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее доналоговая прибыль в году, завершившемся 30 сентября, составила 432 млн фунтов стерлингов ($545,5 млн) по сравнению с убытком в 208 млн фунтов годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 444,5 млн фунтов.

Годовая скорректированная доналоговая прибыль - ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы, - составила 455 млн фунтов против убытка в 178 млн фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 441,6 млн фунтов.

Выручка easyJet в 2023 финансовом году увеличилась до 8,17 млрд фунтов с 5,77 млрд фунтов годом ранее, совпав с ожиданиями аналитиков.

Выручка в расчете на пассажирское кресло повысилась до 79,84 фунта с 66,23 фунта годом ранее. Общее количество перевезенных пассажиров увеличилось до 82,8 млн с 69,7 млн. Загруженность рейсов повысилась на 3 процентных пункта, до 89%.

Совет директоров компании решил вернуться к выплате дивидендов впервые с начала пандемии коронавируса и рекомендовал выплатить по итогам минувшего фингода 4,5 пенса на акцию.

С начала 2023 года капитализация easyJet выросла почти на 25%, до 3,06 млрд фунтов.