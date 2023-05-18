Geely станет третьим по величине акционером Aston Martin

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китайская Geely Automobile Holdings инвестирует 234 млн фунтов стерлингов в британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda и займет третье место среди его крупнейших акционеров, сообщила пресс-служба Aston Martin.

Geely купит 42 млн акций Aston Martin у консорциума инвесторов во главе с Yew Tree Overseas Ltd. по цене в 335 пенса за акцию. Кроме того, китайский автопроизводитель приобретет 28 млн новых акций Aston Martin по той же цене.

В результате Geely станет владельцем примерно 17% акций Aston Martin.

Крупнейшим акционером британской компании с долей около 21% останется консорциум, возглавляемый Yew Tree, вторым - саудовский госинвестфонд Public Investment Fund (PIF) с долей в 18%.

Geely получит право ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin в качестве неисполнительного директора, отмечается в пресс-релизе.

Акции Aston Martin взлетели в цене на 11% на торгах в Лондоне в четверг. С начала 2023 года их стоимость выросла на 67%.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о Джеймсе Бонде.