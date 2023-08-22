Китайский автопроизводитель Geely в I полугодии увеличил выручку на 26%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd в первом полугодии увеличил выручку на 26% год к году благодаря значительному росту продаж электромобилей.

Выручка по итогам прошлого полугодия достигла 73,18 млрд юаней ($10,1 млрд) против 58,18 млрд юаней годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Существенная положительная динамика выручки обусловлена главным образом возросшими продажами электромобилей - в годовом выражении этот показатель поднялся на 44%, при этом доля данного типа машин среди всех реализованных производителем авто увеличилась до 23%.

Чистая прибыль Geely с января по июнь выросла незначительно, на 1% - до 1,57 млрд юаней с 1,55 млрд юаней на фоне снижения валовой рентабельности до 14% с 14,6% за тот же период минувшего года.

Рост рентабельности, в свою очередь, сдерживали такие факторы, как усиление конкуренции на рынке и расходы, связанные с развитием компанией сегмента электромобилей, отмечается в публикации.

Совокупный объем продаж составил 694 045 единиц, что на 13% больше, чем в первом полугодии 2022 года. При этом аналогичный показатель в среднем по Китаю за тот же период увеличился на 8,8%.

Несмотря на некоторую неопределенность в отношении спроса на автомобильном рынке и макроэкономической ситуации в целом, компания сохранила годовой прогноз по числу проданных автомобилей на уровне 1,65 млн штук.

Акции Geely прибавили в цене 0,8% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 18,3%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период снизился на 10%.