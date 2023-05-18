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Сбербанк представит новую дивидендную политику в декабре 2023 года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в декабре представить новую стратегию до 2026 года, которая будет включать новую дивидендную политику, сообщил на телеконференции вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"В настоящий момент мы находимся в процессе разработки стратегии до 2026 года. И к концу года мы планируем эту стратегию разработать и представить всем акционерам, клиентам и всем, кому это интересно", - сказал он.

"Неотъемлемой частью этой стратегии будет наша дивидендная политика. Соответственно, с учетом всех планов стратегии мы обозначим четкие параметры, как мы планируем платить дивиденды в период этой стратегии, в том числе за 2023 год", - отметил он.

Презентация стратегии ожидается в декабре.

Сбербанк Тарас Скворцов
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