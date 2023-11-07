Сбербанк не планирует серьезно менять размер и периодичность выплат дивидендов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк не планирует существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат, параметры новой дивидендной политики озвучит в декабре, заявил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы очень консервативны в части взятия обязательств и потом их исполнения, поэтому мы не планируем каких-то серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как делали это и ранее, в том числе это касается и размеров, и это касается, конечно, и промежуточных дивидендов", - сказал Греф.

Он отметил, что наблюдательный совет 5 декабря рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики. Основные ее положения будут озвучены 6 декабря на "Дне инвестора".

"Мы очень много платим дивидендов, никто не платит в таких объемах. Конечно, объем наших дивидендов зависит от достаточности нашего капитала и аппетита к риску, установленного наблюдательным советом. Это ключевой фактор. Долгосрочная устойчивость банка для нас является абсолютно превалирующей темой", - подчеркнул Греф.

Ранее сообщалось, что РФ, как основной акционер Сбербанка, рассчитывает на выплату кредитной организацией дивидендов за 2023 год в размере "не менее 50%" чистой прибыли.

Сбербанк планирует получить рекордную чистую прибыль в 2023 году. За 9 месяцев 2023 года банк получил 1,149 трлн рублей чистой прибыли по МСФО. На фоне этих результатов банк повысил прогноз по рентабельности капитала на текущий год с "выше 22%" до "выше 24%".

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.

Сбербанк в середине сентября подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Снижать этот уровень банк не планирует, но и о его повышении пока говорить преждевременно, заявил тогда Греф.

Вместе с тем, кредитная организация хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил в начале октября вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

За последние пять лет размер дивидендов на одну акцию Сбербанка вырос почти в 1,6 раза. По итогам 2018 года банк заплатил дивиденды в размере 16 рублей на акцию, 2019 года - 18,7 рубля, 2020 года - 18,7 рубля, 2022 года - 25 рублей. По итогам 2021 года (то есть в 2022 году) кредитная организация дивиденды не платила.

По итогам 2022 года Сбербанк направил на выплату дивидендов рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.