Tелекоммуникационная BT Group намерена уволить до 55 тысяч сотрудников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британская телекоммуникационная BT Group за 2023 финансовый год сообщила, что сократила доналоговую прибыль почти на 12%, а также объявила о намерении уволить до 55 тыс. сотрудников до конца 2030 года.

За год, который завершился 31 марта, BT получила доналоговую прибыль в размере 1,73 млрд фунтов ($22,16 млрд) против 1,96 млрд фунтов годом ранее.

Прогноз аналитиков, опрошенных самой компанией, для этого показателя составлял 1,92 млрд фунтов.

Выручка BT уменьшилась до 20,68 млрд фунтов по сравнению с 20,85 млрд фунтов.

Сейчас в штате компании около 130 тысяч человек, включая временных сотрудников. Ожидается, что он уменьшится до 75-90 тысяч сотрудников в период с 2028 по 2030 фингод.

Главный исполнительный директор BT Филип Янсен сказал, что к концу десятилетия компания сможет рассчитывать на меньшую рабочую силу и значительно сократить базовые затраты за счет цифровизации и упрощения своей структуры.