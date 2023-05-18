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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Аналитики спрогнозировали двукратный рост китайского рынка ИИ к 2026 году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китайский рынок технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2023-2026 годах вырастет с $14,8 млрд до $26,4 млрд, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

При этом на аппаратные решения в 2026 году будет приходиться $14,8 млрд, или 56% рынка, свидетельствует график на сайте IDC.

Нынешний год должен стать самым интересным в мире ИИ, заявил вице-президент IDC China Чжун Чжэньшань на пекинской сессии ICT Market Trends Forum. По его словам, ИИ нового поколения, в частности, создающие контент, как ChatGPT, серьезно повлияют на то, как люди живут и работают.

Преуспеть на китайском рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволят понимание изменений в потребностях пользователей, тенденций в областях макроэкономической политики и цифровых технологий, а также разработка решений в сфере eco-tech и создание "количественной цифровой ценности", отметил старший аналитик-исследователь IDC China У Ляньфэн. Затраты на ИКТ в Китае в ближайшие четыре года превысят $2 трлн, пояснил он.

Китай
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