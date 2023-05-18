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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Goldman Sachs спрогнозировал рост прибыли участников S&P 500 за 10 лет на 30% за счет ИИ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) способен помочь компаниям из индекса S&P 500 нарастить прибыль не менее чем на 30% в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказал старший специалист по стратегии Goldman Sachs Group Бен Снайдер.

Подобный рост может стать следствием увеличения производительности за счет ИИ на 1,5% в год, заявил Снайдер в интервью CNBC.

"Большинству инвесторов ясно, что непосредственную выгоду из этого извлекут представители сектора технологий, - добавил эксперт. - Но главный для инвесторов вопрос заключается в том, кто будет победителем в итоге".

По его словам, в период "пузыря доткомов" в 1999-2000 годах было крайне сложно предположить, как изменится жизнь людей с появлением Uber Technologies или Facebook, принадлежащей Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Goldman Sachs SP 500
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