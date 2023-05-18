В Ульяновской области запустят производство белорусской сельхозтехники

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Полесье Машстрой", учрежденное совладельцами белорусской ГК "Полесье", планирует организовать в Ульяновской области производство сельхозтехники, сообщил в Telegram губернатор региона Алексей Русских.

Производство разместится на площадях Димитровградского индустриального парка (ДИП) "Мастер".

"Провел переговоры с соучредителями ГК "Полесье" и ООО "Полесье Машстрой" Петром Кивака и Дмитрием Поляковым", - написал Русских.

Инвестиции в закупку оборудования, по словам губернатора, составят 230 млн рублей.

В Димитровграде будут собирать сеялки, опрыскиватели, плуги, бороны и другую сельхозтехнику. Производство должно быть запущено в 2023 году, а к 2025 году - выведено на проектную мощность, сообщил Русских, не уточнив планируемые объемы выпуска техники.

"Активно ведутся переговоры с ульяновскими поставщиками услуг, комплектующих и сырья. Задача - максимально локализовать производство в нашем регионе и загрузить местные предприятия дополнительными заказами", - заключил губернатор.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Полесье-Машстроя" Вячеслав Гнутов, предприятие намерено в перспективе организовать производство сельхозтехники полного цикла на площадке ДИП "Мастер". К выпуску планируется различная прицепная сельхозтехника, всего до 45 наименований. Он пояснил, что общую проектную мощность производства назвать трудно, так как объемы выпуска отдельных видов техники будут различаться. "Какой-то техники будем выпускать 1 тыс. единиц, какой-то 5 тыс. единиц", - сказал Гнутов.

Согласно ЕГРЮЛ, соучредителями ООО "Полесье-Машстрой", учрежденного в Димитровграде в мае 2020 года, выступают пять физлиц: Гнутов, Поляков, а также Андрей Гольцман, Владимир Кивака и Петр Кивака.

Трое последних являются соучредителями белорусской ГК "Полесье".

Группа компаний "Полесье" - международная компания, включает в себя производственные организации в Белоруссии, России, Турции, Узбекистане. Как сообщалось, ГК "Полесье" в качестве производителя игрушек стала первым якорным резидентом ДИП "Мастер" в сентябре 2019 года. Первая очередь предприятия по изготовлению детских игрушек разместилась на площади 8 тыс. кв. м, вторая очередь производства занимает 28 тыс. кв. м.

Индустриальный парк "Мастер" создан в 2018 году на пустующих площадях Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).