Аграрии РФ смогут купить около 6 тысяч тракторов по сниженным ценам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские аграрии, сократившие в 2023 году закупки техники из-за ее подорожаниясмогут приобрести около 6 тысяч тракторов по сниженным ценам.

Это предусмотрено планом, разработанным Минсельхозом и Минпромторгом, сообщил на совещании у президента министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Должен отметить, что в текущем году видим определенное отставание по темпам приобретения сельхозтехники. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, необходимо сделать ее более доступной по цене, - сказал министр. - Во-первых, совместно с Минпромторгом мы утвердили план приобретения тракторов российского и белорусского производства до конца года. Документ предусматривает снижение цен до 20% от текущего уровня на наиболее востребованные модели за счет увеличения финансирования программы в рамках постановления 1432 Минпромторга. Под действие плана подпадает около 6 тысяч машин".

Кроме того, по его словам, "по линии Минсельхоза продолжается реализация механизмов льготного кредитования и льготного лизинга".

Удорожание сельхозтехники отметил на совещании и глава "Росагролизинга" Павел Косов.

"Цены на технику, на самом деле, на сегодняшний момент выходят на первый план, потому что, действительно, мы видим достаточно серьезное удорожание", - сказал он. В связи с этим компания запустила две программы, которые нацелены на то, чтобы как можно больше снизить финансовое давление на аграриев.

Первая - по раннему бронированию - позволяет аграриям приобретать технику по ценам 2022 года. Вторая программа - "Агросезон без платежей" - подразумевает нулевой аванс по сделке, увеличенный срок - до восьми лет в зависимости от вида техники, ставку не выше 6% годовых в рублях "и самое главное - отсрочку по оплате основного долга до сентября 2024 года", сказал он.

"Введение этой программы позволяет нам пока идти в том финансовом плане, который мы себе на 2023 год наметили. В текущем моменте у нас в различной стадии поставки находятся более 7 тысяч единиц техники на сумму свыше 41 млрд рублей. При этом хотелось бы отметить, что 4 941 единица уже поставлена аграриям в текущем году, - сообщил Косов. - План на 2023 год - это закупка и передача в лизинг свыше 13 тысяч единиц техники на сумму, превышающую 100 млрд рублей. Думаю, что, несмотря на все сложности, с этой задачей справимся".