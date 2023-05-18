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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

"ЮТэйр" допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "ЮТэйр" допускает остановку до 30% своего вертолетного парка в 2023 году при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих, сообщил журналистам на полях форума HeliRussia-2023 гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"Мы делаем прогноз по своему парку - если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка - ИФ). Я думаю у других операторов ситуация не лучше", - сказал он.

По его словам, наиболее остро вопрос стоит с отсутствием двигателей - и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных, на которых двигатели импортные.

Отсутствие и длительные задержки поставок агрегатов и комплектующих приводят к снижению налета, потере выручки, "заказчики находят другие решения", сказано в презентации Мартиросова.

В группу "ЮТэйр" входит "ЮТэйр-вертолетные услуги" - один из крупнейших в мире вертолетных перевозчиков. Парк компании насчитывает почти 200 вертолетов.

ЮТэйр Андрей Мартиросов ЮТэйр-вертолетные услуги
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