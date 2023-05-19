Ученые РАН разработают для S7 технологии для обслуживания двигателей Airbus и Boeing

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новосибирский Институт теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН предоставит технологии для техобслуживания двигателей самолетов Airbus и Boeing авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), пообещал на общем собрании отделения научный руководитель института, академик Василий Фомин.

"Ситуация очень простая - S7 летает на самолетах Airbus и Boeing, двигатели через определенный промежуток полетов должны проходить осмотр, а так как это компания российская, то ее больше никто не обслуживает", - объяснил он.

По его словам, S7 получила разрешения для обслуживания авиадвигателей, однако некоторые технологии у авиакомпании отсутствуют.

"Сейчас мы с ним (владельцем авиакомпании - ИФ) доводим эти технологии, чтобы обслуживать эти двигатели, это не капремонт - меняются лопатки, "залечиваются" различные разрушения и так далее", - уточнил академик, добавив, что институт поставит авиакомпании две установки плазменного напыления.

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон отметил, что аналогичные работы будут проводиться на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ), недавно приобретенном авиакомпанией.

"Начинаем работать с БЭМЗом", - сказал он.

ООО "Инжиниринг" (входит в группу компаний S7) и бывший гендиректор ООО "Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7) Сергей Савченков в апреле приобрели 22,66% и 59,52% соответственно в уставном капитале АО "Бердский электромеханический завод".

По данным ЕГРЮЛ, 99,99% в ООО "Инжиниринг" принадлежат ЗАО "Группа компаний С7", которое контролирует основатель группы Владислав Филев.

Бердский электромеханический завод был создан в 1959 году и сейчас является партнером госкорпорации "Роскосмос" и градообразующим предприятием города Бердска (Новосибирская область), сообщает сайт БЭМЗа. Это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.